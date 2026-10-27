ua en ru
Вт, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина ввела режим тишины в оккупированных Олешках для гуманитарной операции

03:00 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Украина ввела режим тишины в оккупированных Олешках для гуманитарной операции Фото: разрушены оккупированные Олешки (t.me/dmytro_lubinetzs)
Додати як бажане джерело в Google

С 03:00 27 октября Украина ввела режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Тишина нужна, чтобы доставить помощь жителям города и подготовить выход гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Остановку огня устанавливают исключительно для гуманитарной операции. Ее цель:

  • доставить помощь жителям, которые сейчас находятся в городе;
  • подготовить свободное передвижение гражданских из Олешек.

Силы обороны, по словам Генштаба, делают все возможное, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасность.

В Генштабе призывают быть особенно осмотрительными с информацией и пользоваться только официальными источниками. Не стоит доверять непроверенным сообщениям и распространять слухи о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.

Такие данные могут поставить под угрозу безопасность гражданских и самой операции.

О локальном прекращении огня в районе Олешек Украина и Россия договорились при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Операция по деблокированию города предусматривает разминирование дорог, открытие гуманитарных коридоров для свободного выезда людей и доставку лекарств и продуктов.

Олешки и соседние общины Херсона оказались на грани выживания. Город находится в полной блокаде, дороги заминированы, а население страдает искусственно созданным голодом. Российские кафиры, по данным РБК-Украина, используют местных как "живой щит" и срывают эвакуацию, поэтому украинским военным приходилось сбрасывать людям еду с дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Херсонская область Олешки Война в Украине
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом