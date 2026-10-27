Украина ввела режим тишины в оккупированных Олешках для гуманитарной операции

С 03:00 27 октября Украина ввела режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области. Тишина нужна, чтобы доставить помощь жителям города и подготовить выход гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Остановку огня устанавливают исключительно для гуманитарной операции. Ее цель:

доставить помощь жителям, которые сейчас находятся в городе;

подготовить свободное передвижение гражданских из Олешек.

Силы обороны, по словам Генштаба, делают все возможное, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасность.

В Генштабе призывают быть особенно осмотрительными с информацией и пользоваться только официальными источниками. Не стоит доверять непроверенным сообщениям и распространять слухи о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.

Такие данные могут поставить под угрозу безопасность гражданских и самой операции.