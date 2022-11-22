Своя игра. На чьей стороне Венгрия в войне России против Украины

Троянский конь России

Поведение венгерских властей создает впечатление, что несмотря на войну в Украине, страна пытается сблизиться с Россией. Например, когда дело касается европейских санкций или обещаний выдавать россиянам шенгенские визы. Почему же так происходит?

Как объясняют в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, Орбан обязан президенту РФ Владимиру Путину политическим успехом и длительным периодом экономической стабильности, включая низкие цены на энергоносители. Его модель финансирования с одной стороны предусматривает получение от Евросоюза "белых денег", а с другой - "грязных" от России для поддержки своего режима.

Именно последним объясняются заигрывания с Путиным, когда Орбан выступает в защиту России от санкций, запускает в страну российский бизнес и дистанцируется от связанных с россиянами шпионских скандалов. Однако основным источником финансирования остается ЕС.

Американское издание Politico со ссылкой на источники в европейских политических кругах пишет, что Будапешт ведет себя как "троянский конь России", поскольку выступает за изменение курса ЕС в отношении российско-украинской войны. А с учетом того, что в последние годы между Украиной и Венгрией возникали конфликты, позиция ее властей ближе к Москве, чем к Киеву.

Чего стоят только наиболее скандальные заявления:

При этом Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что суть антиукраинской риторики Орбана - не личная месть Украине, это лишь бизнес. Его власть держится за счет российских денег, нефти и газа. Венгрия зависит от России на 85% в поставках газа, на 65% - в поставках нефти, на 100% - в поставках ядерного топлива. А подконтрольная ему компания Mol работает на российской нефти Urals и обеспечивает сверхприбыли для финансирования правящей партии "Фидес".

Противник санкций

Венгрия является самым громким оппонентом в Евросоюзе, когда речь заходит о санкциях против России. Не исключено, что в отношении новых ограничений будут возникать большие препятствия, поскольку Будапешт настаивает на том, что санкции якобы вовсе не вредят Кремлю.

В частности, министр иностранных дел Петер Сийярто сетовал на то, что попытка поставить российскую экономику на колени привела к рецессии в Европе.

"Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решения, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачны и что российская экономика не пострадала от санкций", - добавил он и призвал лидеров ЕС уйти в отставку.

И это далеко не одиночный призыв венгерского министра. Политика правительства Орбана построена на риторике о том, что санкции - это всегда плохо и от них страдают все страны-участницы ЕС.

"Несостоятельные санкции Брюсселя стали почти непосильным бременем для венгерской экономики и венгерских семей", - говорил он в октябре перед неудачной попыткой добиться пересмотра санкционной политики.

Фото: Виктор Орбан последовательно выступает против антироссийских санкций (facebook.com/orbanviktor )

Тем не менее из-за санкций и войны сокращаются возможности России финансово покрывать лояльность венгров. И похоже, до властей доходит необходимость диверсифицировать поставки энергоресурсов, чтобы в обозримой перспективе отказаться от российских нефти и газа. По крайней мере президент Каталин Новак еще в сентябре говорила о начале работы над этим.

Что, кстати, пока не относится к сотрудничеству в сфере атомной энергетики. Согласно договоренностям, "Росатом" построит два новых реактора на атомной электростанции "Пакш", которые должны запустить в эксплуатацию до 2030 года. По всей видимости из-за этого Сийярто принимает участие в форуме "Атомэкспо", который прямо сейчас проходит в российском Сочи.

О том, что санкции против России - это повод выторговать для себя более выгодные условия, говорит и тот факт, что в итоге Венгрия до сих пор не заблокировала ни один из восьми ограничительных пакетов.

Угроза финансовой поддержке Украины

Сегодня Европейский союз объявил о предоставлении Украине 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи. А также подтвердил планы выделить в следующем году на эти цели еще 18 млрд евро.

"Мы планируем выделить 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но еще на прошлой неделе Венгрия предупредила, что не поддержит этот европейский план, поскольку не намерена "ставить интересы Украины выше своих". И эта прямая угроза для финансовой помощи на следующий год, поскольку для принятия беспрецедентного пакета необходимо согласие всех 27 стран-участниц ЕС.

В самом Евросоюзе блокирование помощи для Украины расценивается как шантаж, чтобы Будапешт получил 13 млрд евро финансирования на свои потребности. Брюссель же в свою очередь не дает эти средства, пока Венгрия не продемонстрирует прогресс в решении проблем, связанных с отступлением от принципов демократии. Хотя по данным Reuters, Еврокомиссия уже добилась от Орбана некоторых уступок - обещаний продолжить укрепление независимости судебной системы и улучшения мер по борьбе с коррупцией.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, европейские чиновники продолжат работать с Венгрией, чтобы обеспечить единодушие для одобрения помощи Украине. Другими словами, ей пригрозят заморозкой третьей части от 7-летнего бюджета финансирования. Поэтому пока есть основания полагать, что Орбан попросту провоцирует Европейский союз, чтобы в конце концов договориться.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок метко назвала действия Венгрии "игрой в покер" и "торгами вокруг финансовых ресурсов" в то время, как с приближением зимы помощь Украине будет особенно необходима.

Ностальгия по Великой Венгрии

Термин "Великая Венгрия" в политическом контексте используется для обозначения земель, которые входили в Венгерское Королевство до поражения в Первой мировой войне. Согласно условиям Трианонского мирного договора страна потеряла порядка 2/3 площади - сегодня это прилегающие территории Румынии, Украины, Словакии, Австрии, Словении, Хорватии и Сербии.

Венгерские правые до сих пор полагают, что населенные венграми земли должны быть объединены в составе единого государства. В том числе и некоторые районы Закарпатской области. Кроме венгерских правых, эту тему активно эксплуатирует российская пропаганда. Что в свою очередь еще больше подогревает настроения националистов и создает угрозу территориальной целостности для Украины с западного направления.

Буквально на днях произошел очередной связанный с этим скандал. Премьер-министр Виктор Орбан пришел на товарищеский матч с Грецией в Будапеште с шарфом, на котором были изображены границы "Великой Венгрии". Как заметил евродепутат из Германии Даниэль Фройнд, такая демонстрация не действует как успокоительное на соседние страны.

Фото: Виктор Орбан пришел на футбол с провокационным шарфом (facebook.com/orbanviktor)

На политическом уровне первой отреагировала Румыния. В Министерстве иностранных дел заявили венгерскому послу о "твердом неодобрении" поступка Орбана. Украинский МИД тоже вызвал посла "на ковер" и ждет официальных извинений.

"Пропаганда идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, до ведома которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

Сам глава венгерского правительства попытался снизить градус накала, опубликовав пост в Facebook с призывом "не рассматривать то, чего нет". И добавил, что сборная Венгрия - это команда всех венгров, где бы они не проживали.

Отметим, его поступок не выглядит чем-то из ряда вон выходящим и лишь подтверждает наличие таких настроений в венгерском обществе. В ноябре депутат Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днем независимости и опубликовал провокационное фото, сделанное после захвата Закарпатья в 1939 году. На нем венгерский и польский солдаты пожимают руки возле пограничного столба. МИД Украины призывал Будапешт осудить "безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства".

На официальном уровне венгерская сторона отрицает территориальные претензии к Украине. Одно из последних заявлений стало реакцией на слова президента России Владимира Путина о том, что Польша, Румыния и Венгрия якобы пытаются претендовать на западные территории. В ответ МИД этой страны отметил важность мирных переговоров между РФ и Украиной.

"Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - подчеркнули в венгерском МИД.

Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, российская пропаганда активизировала работу над милитаризацией украинско-венгерских отношений, раскручивая нарратив территориальных претензий. Усилиями связанного с Орбаном "Форума гражданской солидарности" и подконтрольных СМИ в этой стране формируются соответствующие обоснования, и до 10% электората действительно мечтают о Великой Венгрии. В частности, довольно высокий процент на вопрос "Считаете ли вы территорию соседней страны своей?" отвечают положительно, имея в виду Закарпатье.

Орбана нужно переждать

Политику Орбана следует отличать от взглядов других политических сил. В ноябре оппозиционный депутат от партии "Вместе" Золтан Войдо приехал на Украинский центральноевропейский форум во Львове и заявил о необходимости изменить политику Венгрии по отношению к Украине.

"С нашим премьером мы снова будем на ложной стороне истории. Я не могу объяснить, зачем он это делает", - отметил он.

Кроме того, в Будапеште недавно прошла оппозиционная демонстрация под лозунгами "Да здравствует венгерская свобода! Слава Украине!". Ее организатор депутат Акос Хадхази также завил о необходимости "гибридной революции" против Орбана.

Что касается Украины, то она не намерена менять свою позицию в отношении соседки, пока та не наносит критический вред отношениям. В конце октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что у Орбана своя политика, а игры с Брюсселем и Москвой остаются их внутренними делами.

Он также сомневается в том, что Будапешт намерен разрушить западное единство и действовать в интересах России. Поэтому в ближайшей перспективе "все будет нормально".

"Орбан - очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию надо просто переждать. Столько, сколько надо", - добавил Кулеба.

В конце сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что Венгрия изменит пророссийскую позицию на 180 градусов в случае украинских побед. Очевидно, нынешних военных успехов на юге и востоке страны для этого недостаточно.