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Угорщина не стала блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії

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Брюссель, Середа 14 вересня 2022 20:24
Угорщина не стала блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії Фото: Угорщина передумала блокувати санкції ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Угорщини відмовився від ідеї блокування продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Спікер представництва Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС, в коментарі заявила, що рішення про продовження санкцій ще на шість місяців має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

У відповіді на запит журналістів говориться, що якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони припинили б дію вже в четвер.

Йдеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають заморозку активів і заборону в'їзду в ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини. Причиною стала корупція в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Також ми писали, що Угорщина зажадала від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під обмеження Європейського Союзу.

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