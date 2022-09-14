Угорщина не стала блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії
Уряд Угорщини відмовився від ідеї блокування продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
Спікер представництва Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС, в коментарі заявила, що рішення про продовження санкцій ще на шість місяців має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.
У відповіді на запит журналістів говориться, що якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони припинили б дію вже в четвер.
Йдеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають заморозку активів і заборону в'їзду в ЄС.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір рекомендувати скоротити фінансування Угорщини. Причиною стала корупція в уряді прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Також ми писали, що Угорщина зажадала від Єврокомісії гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під обмеження Європейського Союзу.
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