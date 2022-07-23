Орбан вважає, що ЄС "повинен стати між РФ і Україною" та розробити мирний план

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз зайняв неправильну позицію у війні Росії проти України. Він закликав змінити стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Telex .

Орбан заявив, що ЄС спочатку зайняв неправильну позицію, підтримавши Україну. Він вважає, що Європа "повинна встати між" Росією і Україною, а також розробити новий план, щоб сторони повернулися до мирних переговорів.

"Не варто плекати ілюзій, що ми впливаємо своїми порадами, але в кожній суперечці це моральне питання: потрібно спробувати розповісти і спробувати переконати західників розробити нову стратегію", - заявив Орбан.

При цьому він додав, що Європа упустила шанс мирно врегулювати конфлікт ще у 2014 року. За його словами, Росія тепер не хоче сідати за стіл переговорів з ЄС, а чекає цього від США.

"Росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори", - підкреслив угорський прем'єр.