Орбан вважає, що ЄС "повинен стати між РФ і Україною" та розробити мирний план
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз зайняв неправильну позицію у війні Росії проти України. Він закликав змінити стратегію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Telex.
Орбан заявив, що ЄС спочатку зайняв неправильну позицію, підтримавши Україну. Він вважає, що Європа "повинна встати між" Росією і Україною, а також розробити новий план, щоб сторони повернулися до мирних переговорів.
"Не варто плекати ілюзій, що ми впливаємо своїми порадами, але в кожній суперечці це моральне питання: потрібно спробувати розповісти і спробувати переконати західників розробити нову стратегію", - заявив Орбан.
При цьому він додав, що Європа упустила шанс мирно врегулювати конфлікт ще у 2014 року. За його словами, Росія тепер не хоче сідати за стіл переговорів з ЄС, а чекає цього від США.
"Росія хоче гарантій безпеки, тому мир буде тільки в тому випадку, якщо будуть російсько-американські переговори", - підкреслив угорський прем'єр.
Нагадаємо, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення відмовилася постачати зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті.
Детальніше про позицію Угорщини щодо війни в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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