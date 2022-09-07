Угорщина працює над зменшенням залежності від російського газу, - президент
Угорщина намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Угорщини Каталін Новак в ході брифінгу з румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яке наводить Hirado.
Новак підкреслила, що зараз її країна перебуває у важкому стані і в майбутньому планує домогтися незалежності в питанні енергетики.
"Ми працюємо над цим, ми раді бачити і підтримувати будь-яку ініціативу, що збільшує можливість диверсифікації енергетики і незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", - заявила президент.
Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.
Так раніше стало відомо, що РФ з вересня постачатиме в Угорщину на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.
При цьому прес-секретар угорського уряду Олександра Сенткіралі заявляла, що ембарго на російський газ означало б "постріл в легені" для Європи.
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