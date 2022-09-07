Угорщина працює над зменшенням залежності від російського газу, - президент

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Угорщини Каталін Новак в ході брифінгу з румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яке наводить Hirado .

Новак підкреслила, що зараз її країна перебуває у важкому стані і в майбутньому планує домогтися незалежності в питанні енергетики.

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити і підтримувати будь-яку ініціативу, що збільшує можливість диверсифікації енергетики і незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", - заявила президент.

Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.