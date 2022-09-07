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Угорщина працює над зменшенням залежності від російського газу, - президент

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Будапешт, Середа 07 вересня 2022 19:38
Угорщина працює над зменшенням залежності від російського газу, - президент Фото: Каталін Новак, президент Угорщини (twitter.com/KatalinNovakMP)
Автор: Іван Носальський

Угорщина намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Угорщини Каталін Новак в ході брифінгу з румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яке наводить Hirado.

Новак підкреслила, що зараз її країна перебуває у важкому стані і в майбутньому планує домогтися незалежності в питанні енергетики.

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити і підтримувати будь-яку ініціативу, що збільшує можливість диверсифікації енергетики і незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", - заявила президент.

Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.

Так раніше стало відомо, що РФ з вересня постачатиме в Угорщину на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

При цьому прес-секретар угорського уряду Олександра Сенткіралі заявляла, що ембарго на російський газ означало б "постріл в легені" для Європи.

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