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В ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії, - Politico

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Брюссель, Четвер 01 вересня 2022 19:20
В ЄС вважають Угорщину троянським конем Росії, - Politico Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина підтримує проросійські ідеї та у війні, яку розв'язала Росія проти України, схиляється на сторону Кремля. Тому Будапешт вважають троянським конем Москви в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела видання в європейських політичних колах заявляються, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає за зміну курсу ЄС в питанні російсько-української війни. Він заявляє, що Захід "повинен зосередитися не на перемозі, а на переговорах про мир".

Європейські чиновники вважають, що Будапешт турбується лише за власні інтереси. Враховуючи, що за останні роки між Україною та Угорщиною виникали конфлікти, позиція Орбана "ближче до Кремля, аніж до Києва".

За словами співрозмовників видання, Орбану потрібно фінансувати свою "щедру соціальну політику", жертвуючи європейською безпекою. Водночас у політичних колах ЄС вважають, що уряд Угорщини поводить себе "як російський та китайський троянський кінь".

Проте така політика Орбана все більше ізолює Угорщину в Європі. До прикладу, Польща, яка була донедавна тісним партнером, тепер засуджує свого сусіда.

Нагадаємо, що Угорщина збільшує обсяги постачання російського газу, поки інші країни ЄС намагаються зменшити залежність від енергоресурсів з РФ.

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