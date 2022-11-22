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"Ждем извинений". МИД вызывает на ковер посла Венгрии из-за выходки Орбана с картой

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Киев, Вторник 22 ноября 2022 11:51
"Ждем извинений". МИД вызывает на ковер посла Венгрии из-за выходки Орбана с картой Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел вызывает посла Венгрии. Причиной тому стала выходка венгерского премьера Виктора Орбана, который оскандалился из-за шарфа с намеком на аннексию украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", - заявил Николенко.

Также МИД ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины.

Что произошло

Венгерский премьер Виктор Орбан пришел на футбольный матч
между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".

На ней была изображена карта Венгрии с частями стран ЕС, а именно: Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии.

При этом там также были включены и регионы сегодняшних Сербии и Украины. Когда-то эти территории принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны.

В МИД Румынии уже успели отреагировать на выходку премьера Венгрии, в частности, выразив жесткое неодобрение его поступка.

"Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером", - говорится в тексте публикации МИД.

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