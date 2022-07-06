Сійярто пояснив, чому Угорщина не постачає зброю в Україну
Угорщина не постачає зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті у разі можливих обстрілів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в інтерв'ю CNN.
"150 тисяч угорців живуть у західній частині України. Очевидно, що у разі відправки нами зброї ці поставки будуть метою росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо враховувати безпеку Угорщини та угорців", - сказав Сійярто.
За його словами, Угорщина не хоче бути залученою до війни в Україні.
"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одного: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення - не брати участь у доставці озброєнь. Чому? Тому що ми сусіди. Для нас головна мета - не бути залученими до цієї війни якось", - сказав він.
Детальніше про позицію Угорщини щодо війни в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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