Сійярто пояснив, чому Угорщина не постачає зброю в Україну

Угорщина не постачає зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті у разі можливих обстрілів РФ.

"150 тисяч угорців живуть у західній частині України. Очевидно, що у разі відправки нами зброї ці поставки будуть метою росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо враховувати безпеку Угорщини та угорців", - сказав Сійярто.

За його словами, Угорщина не хоче бути залученою до війни в Україні.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одного: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення - не брати участь у доставці озброєнь. Чому? Тому що ми сусіди. Для нас головна мета - не бути залученими до цієї війни якось", - сказав він.