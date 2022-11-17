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Глава МИД Венгрии призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против России

Новина українською →
Венгрия, Четверг 17 ноября 2022 22:54
Глава МИД Венгрии призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против России Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr.by/USDepartment.of.State)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против России, введенную после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Hirlap .

Глава венгерского МИД заявил, что Европейский Союз должен был как-то среагировать после начала полномасштабной войны в Украине и дал "худший из возможных ответов", введя санкции против РФ.

Он объяснил свою логику тем, что Брюссель пообещал с помощью санкций поставить российскую экономику на колени, что поможет как можно быстрее завершить войну.

"Но сейчас мы видим, что война ведется жестоким способом, а европейская экономика движется к рецессии. Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решения, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачны и что российская экономика не пострадала от санкций", - добавил Сийярто.

Он считает, что ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-то оправдать свои ошибочные и вредные решения, ведь "сказать, что санкции - это тупик, означало бы кричать об ответственности".

Сийярто призвал выступавших за санкции лидеров ЕС "выйти и сказать, что они довели европейскую экономику до рецессии", и уйти в отставку: "Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, введя санкции".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Белоруссии в конце ноября .

Кроме того, Еврокомиссия планирует предложить план ограничения цен на российский природный газ после 24 ноября , поскольку стремится сдержать энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину.

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