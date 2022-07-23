Захід має припинити постачання зброї до України, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що західним країнам слід припинити постачання зброї в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, виступаючи на зустрічі з прихильниками в Румунії, він підкреслив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів.
У зв'язку з цим, на його думку, Захід повинен припинити озброювати Україну і замість цього працювати над мирним врегулюванням. Орбан підкреслив, що поставки артилерії дальньої дії нібито спровокували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про анексію нових українських територій.
Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Євросоюз нібито зайняв неправильну позицію у війні Росії проти України і повинен відмовитися від підтримки Києва, а також встати між сторонами і сподіватися, що Росія сяде за стіл переговорів з США.
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