Орбан оскандалился из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" часть Украины и Румынии

Так, Орбан присутствовал на футбольном матче сборной Венгрии и поделился кадрами со встречи на своей странице в Facebook. Венгерский премьер надел шарф с национальной символикой, однако, как заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд, на шарфе Орбана была изображена карта "Великой Венгрии", в которую "включили" территории Украины и Румынии.

Отметим, что на карте изображены земли, которые Венгерское Королевство потеряло согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.

"Премьер-министр Венгрии - в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", - написал Фройнд в Twitter.

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z