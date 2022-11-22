Орбан оскандалился из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" часть Украины и Румынии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии", куда "включили" территории Украины и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mandiner .

Так, Орбан присутствовал на футбольном матче сборной Венгрии и поделился кадрами со встречи на своей странице в Facebook. Венгерский премьер надел шарф с национальной символикой, однако, как заметил немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд, на шарфе Орбана была изображена карта "Великой Венгрии", в которую "включили" территории Украины и Румынии.

Отметим, что на карте изображены земли, которые Венгерское Королевство потеряло согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года.

"Премьер-министр Венгрии - в шарфе с картой "Великой Венгрии". Как успокаивающе для соседей Венгрии", - написал Фройнд в Twitter.

The Prime Minister of Hungary - wearing a scarf with the map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary's neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z — Daniel Freund (@daniel_freund) November 21, 2022

В МИД Румынии уже отреагировали на ситуацию. Внешнеполитическое ведомство вручило послу Венгрии "твердое неодобрение" поступка Орбана.

Также там заявили, что "подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером".