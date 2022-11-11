"Играет в покер". В ЕС недовольны позицией Венгрии относительно помощи Украине, - Politico

В Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по оказанию Украине помощи. Такое поведение члена ЕС имеет разногласия с общей политикой союза по ключевым вопросам безопасности и внешнеполитическим вопросам.

Европейский Союз, кроме того, считает неприемлемым недемократическую концентрацию власти премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его использование право голоса Венгрии как члена ЕС и в НАТО, настаивая на том, что он называет национальными интересами. Венгрия также нарушает европейские принципы верховенства права, что может повлечь за собой блокирование выделения Будапешту многомиллиардных субсидий ЕС, заявили на встрече послов ЕС чиновники и дипломаты союза, рассматривающие блокирование Будапештом помощи Украине как тактику шантажа.

"Венгрия остается единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала вступление в НАТО Финляндии и Швеции. При этом я бы хотела четко подчеркнуть, как мы это неоднократно отмечали сразу после саммита НАТО в Мадриде, что здесь нет серой зоны. Венгрия также препятствует определенным аспектам поддержки Украины в условиях российской агрессии", - отметила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В Будапеште фактически дали понять, что рассматривают право голоса в НАТО и в ЕС как рычаг влияния. Партия Орбана Фидес, имеющая подавляющее большинство в венгерском парламенте, неоднократно отказывалась вносить на голосование вопросы ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее Венгрия заявляла, что не поддержит утверждение выделения Украине от ЕС 18 млрд евро, что поставило под сомнение целый пакет помощи. При этом министр финансов Венгрии Михай Варга отметил, что они готовы поддерживать Украину, но не готовы приобщаться к новому займу, который будет взят ЕС. И Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Будапешт ограничивает свою помощь украинцам только гуманитарной поддержкой. Кроме того, в отличие от таких соседей, как Польша, Словакия и Румыния, Будапешт запрещает перевозку военной помощи украинцам через венгерскую территорию.

Венгрия также оказалась самым громким оппонентом в ЕС по поводу санкций против России и добивалась исключений в области энергетики и др., хотя в конце концов поддержала каждый пакет санкций.

Анналена Бербок назвала действия Венгрии "игрой в покер" и "торгами вокруг финансовых ресурсов" в то время, как приближается зима и помощь Украине будет особенно нужна.

"Мы видим, что, по крайней мере, 30%, если не 40% гражданской инфраструктуры Украины разрушены», - отметила Бербок.