Венгрия вслед за Румынией отрицает территориальные претензии к Украине
В Министерстве иностранных дел Венгрии вслед за Румынией опровергли заявления президента РФ Владимира Путина по поводу посягательств страны на западные области Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index.
Будапешт уверенно отметил, что такие заявления считает ошибочными, и отметил важность мирных переговоров.
"Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - заявили в МИД Венгрии.
Напомним, что на заявление российского президента о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине, другие перечисленные страны отреагировали достаточно быстро. Румыния четко заявила, что не имеет никаких претензий к территориям, принадлежащим Украине, а польское правительство обвинило российского диктатора в распространении дезинформации.
Ранее сообщалось, что Венгрия считает: страны ЕС должны предложить дипломатические инициативы по завершению войны в Украине.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.
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