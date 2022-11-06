Венгрия вслед за Румынией отрицает территориальные претензии к Украине

Фото: в Будапеште считают ошибочными заявления о посягательствах на территории Украины (GettyImage)

В Министерстве иностранных дел Венгрии вслед за Румынией опровергли заявления президента РФ Владимира Путина по поводу посягательств страны на западные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index.

Будапешт уверенно отметил, что такие заявления считает ошибочными, и отметил важность мирных переговоров. "Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - заявили в МИД Венгрии. Напомним, что на заявление российского президента о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине, другие перечисленные страны отреагировали достаточно быстро. Румыния четко заявила, что не имеет никаких претензий к территориям, принадлежащим Украине, а польское правительство обвинило российского диктатора в распространении дезинформации.