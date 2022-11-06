ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия вслед за Румынией отрицает территориальные претензии к Украине

Новина українською →
Венгрия, Воскресенье 06 ноября 2022 20:03
Венгрия вслед за Румынией отрицает территориальные претензии к Украине Фото: в Будапеште считают ошибочными заявления о посягательствах на территории Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Министерстве иностранных дел Венгрии вслед за Румынией опровергли заявления президента РФ Владимира Путина по поводу посягательств страны на западные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Index.

Будапешт уверенно отметил, что такие заявления считает ошибочными, и отметил важность мирных переговоров.

"Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - заявили в МИД Венгрии.

Напомним, что на заявление российского президента о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине, другие перечисленные страны отреагировали достаточно быстро. Румыния четко заявила, что не имеет никаких претензий к территориям, принадлежащим Украине, а польское правительство обвинило российского диктатора в распространении дезинформации.

Ранее сообщалось, что Венгрия считает: страны ЕС должны предложить дипломатические инициативы по завершению войны в Украине.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переговоры по прекращению огня в Украине должны вести США и Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины