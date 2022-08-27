Росія побудує два атомні реактори в Угорщині
У найближчі тижні російська компанія "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині.
Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Угода, укладена між Росією і Угорщиною в 2014 році, спрямована на розширення існуючої АЕС "Пакш". Російська атомна промисловість не піддавалася санкціям ЄС через вторгнення в Україну.
АЕС "Пакш" в цей час виробляє 40% електроенергії Угорщини. З двома додатковими реакторами потужність атомної електростанції, що складається тепер з чотирьох реакторів радянської споруди, збільшиться більш ніж в два рази.
"Таким чином ми забезпечимо енергетичну безпеку Угорщини в довгостроковій перспективі і захистимо угорців від різких коливань цін на енергоносії", — заявив Сійярто.
Він додав, що ядерні реактори можуть бути готові до експлуатації в 2030 році. Проект вартістю 12,5 млрд євро значною мірою фінансується Росією.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни Росії проти України захід стане слабшим, ніж до її початку.
Також нагадаємо, раніше Орбан заявив, що західним країнам слід припинити постачання зброї в Україну.
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