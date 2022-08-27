ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія побудує два атомні реактори в Угорщині

Новость на русском →
Будапешт, Субота 27 серпня 2022 17:45
Росія побудує два атомні реактори в Угорщині Фото: Росія побудує два атомні реактори в Угорщині (kormany.hu)
Автор: Константин Широкун

У найближчі тижні російська компанія "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині.

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Угода, укладена між Росією і Угорщиною в 2014 році, спрямована на розширення існуючої АЕС "Пакш". Російська атомна промисловість не піддавалася санкціям ЄС через вторгнення в Україну.

АЕС "Пакш" в цей час виробляє 40% електроенергії Угорщини. З двома додатковими реакторами потужність атомної електростанції, що складається тепер з чотирьох реакторів радянської споруди, збільшиться більш ніж в два рази.

"Таким чином ми забезпечимо енергетичну безпеку Угорщини в довгостроковій перспективі і захистимо угорців від різких коливань цін на енергоносії", — заявив Сійярто.

Він додав, що ядерні реактори можуть бути готові до експлуатації в 2030 році. Проект вартістю 12,5 млрд євро значною мірою фінансується Росією.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни Росії проти України захід стане слабшим, ніж до її початку.

Також нагадаємо, раніше Орбан заявив, що західним країнам слід припинити постачання зброї в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Росатом Російська Федерація
NEWS
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати