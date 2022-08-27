Росія побудує два атомні реактори в Угорщині

У найближчі тижні російська компанія "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині.

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Угода, укладена між Росією і Угорщиною в 2014 році, спрямована на розширення існуючої АЕС "Пакш". Російська атомна промисловість не піддавалася санкціям ЄС через вторгнення в Україну.

АЕС "Пакш" в цей час виробляє 40% електроенергії Угорщини. З двома додатковими реакторами потужність атомної електростанції, що складається тепер з чотирьох реакторів радянської споруди, збільшиться більш ніж в два рази.

"Таким чином ми забезпечимо енергетичну безпеку Угорщини в довгостроковій перспективі і захистимо угорців від різких коливань цін на енергоносії", — заявив Сійярто.

Він додав, що ядерні реактори можуть бути готові до експлуатації в 2030 році. Проект вартістю 12,5 млрд євро значною мірою фінансується Росією.