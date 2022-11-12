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Венгерский депутат оскандалился на тему Закарпатья. У Кулебы резко отреагировали

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 21:49
Венгерский депутат оскандалился на тему Закарпатья. У Кулебы резко отреагировали Фото: представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Крайне правый депутат венгерского парламента Ласло Торойкои пожелал Польше по случаю Дня независимости снова иметь общую границу с Венгрией и опубликовал провокационное фото, сделанное после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба. В МИД Украины считают это высказывание неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера министрства иностранных дел Олега Николенко.

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкои к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", - написал Николенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Министерстве иностранных дел Венгрии вслед за Румынией опровергли заявления президента РФ Владимира Путина по поводу посягательств страны на западные области Украины.

Также раньше мы писали, что в Евросоюзе недовольны позицией Венгрии по оказанию Украине помощи. Такое поведение члена ЕС имеет разногласия с общей политикой союза по ключевым вопросам безопасности и внешнеполитическим вопросам.

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