Еврокомиссия готова разблокировать 14,7 млрд евро для Венгрии после уступок Орбана, - Reuters

Еврокомиссия находится на пути к разблокированию миллиардов евро в фондах для Венгрии в этом году после того, как премьер-министр Виктор Орбан уступил давлению со стороны блока по поводу демократических сдержек и противовесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На карту поставлено до 14,7 млрд евро, или почти 10% ожидаемого ВВП Венгрии в 2022 году, при этом одобрение зависит от того, будет ли Орбан продолжать улучшать независимость судебной системы и меры по борьбе с коррупцией, сообщили источники агентства.

Они отметили чувство гордости за то, что Европейская комиссия добилась от Орбана серьезных, по их мнению, уступок сейчас, когда больная экономика Венгрии вынудила самопровозглашенного антилиберального борца на компромисс с ЕС.

Недоверие к Орбану в Брюсселе резко возросло после ожесточенных стычек в течение 12 лет его правления по поводу прав геев и мигрантов в Венгрии, а также ужесточения государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, судами и СМИ.

"Они получат деньги, но не без некоторых серьезных условий", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности

Согласно источникам, следующее решение Комиссии по этому вопросу ожидается 29 ноября.

"Деньги - это то, что заставляет вещи двигаться", - сказал другой представитель ЕС.

Еврокомиссия заблокировала 7,2 млрд евро, предназначенных для Венгрии из фонда ЕС для восстановления после пандемии COVID-19, сославшись на ущерб независимости судебной системе.

В сентябре она также рекомендовала приостановить выделение еще 7,5 млрд евро, или 65% средств на развитие, предусмотренных для Венгрии в ближайшие годы, из-за коррупции.

С тех пор националистическое правительство Орбана пообещало провести 17 реформ, направленных на улучшение антикоррупционной системы.

Давление

Остаются вопросы по поводу реализации и того, какой фактический эффект эти изменения будут иметь в долгосрочной перспективе. Но обещанные реформы знаменуют собой изменение после тех лет, когда, по данным правозащитных организаций, Орбан направлял средства ЕС своим ближайшим соратникам, обогащая их и обеспечивая их лояльность.

По данным агентства по борьбе с мошенничеством OLAF, в Венгрии в 2015-2019 годах были нарушения почти в 4% расходов средств ЕС, что на сегодняшний день является худшим результатом среди 27 стран-членов ЕС.

Согласно источникам, условное одобрение Комиссией миллиардных средств для Венгрии будет зависеть от дальнейшего соблюдения стандартов демократии, а это означает, что Брюссель может снова прекратить перевод траншей денег в будущем.

Министры по европейским делам стран-членов блока обсудят в Брюсселе в пятницу демократический опыт Венгрии, но пока не примут никаких решений. Внимание будет приковано к тому, склоняется ли настроение в пользу Орбана, особенно у нового правого премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая в прошлом встала на сторону Будапешта в его распрях с ЕС по поводу верховенства права.

Еще больше поднимая ставки, Венгрия заблокировала некоторые решения ЕС, не имеющие отношения к делу, от минимального глобального корпоративного налога до 18 млрд евро запланированной поддержки Украины.

Некоторые законодатели ЕС предостерегли от слишком легкого ослабления давления после того, как Европарламент объявил Венгрию больше не полной демократией, а "гибридным режимом избирательной автократии".