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Критического вреда от Венгрии нет, Орбана нужно "переждать", - Кулеба

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Киев, Пятница 28 октября 2022 23:27
Критического вреда от Венгрии нет, Орбана нужно "переждать", - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина не будет менять своей позиции в отношении Венгрии, пока она не наносит "критический вред" отношениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью ТСН.

По словам министра, "пока критического ущерба от позиции Венгрии нет".

"Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред - будем менять позицию. Пока что у него (премьера Виктора Орбана, - ред.)своя внутренняя политика. Он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", - заверил Кулеба.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.

"Орбан - очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию надо просто переждать... Столько, сколько надо", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что не только Венгрия блокировала восьмой пакет санкций против России, в который вошло ограничение цен на нефть. Против выступали Кипр, Мальта, Бельгия и Греция.

Однако именно Венгрия позиционирует себя как наиболее убежденный противник санкций. Кроме того, Виктор Орбан призывает свою страну готовиться к затяжной войне в Европе.

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