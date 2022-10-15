Орбан призвал Венгрию готовиться к затяжной войне в Европе

Венгрии следует готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС. Санкционная политика в отношении России и миграционный кризис также обостряют ситуацию в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boon .

"Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо принять реальность: если так пойдет и дальше, то экономика континента рухнет, люди окажутся в опасности, и, кажется, нам надо готовиться к затяжной войне. Венгрии нужна армия сдерживающей силы", - заявил венгерский премьер в Будапеште.

Он подчеркнул, что в актуальных условиях главным инструментом международной политики стала опора на силу и военный потенциал.