Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это только усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"ЕС должен… прекратить упоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать обозначать меры, которые только еще больше усугубят кризис энергоснабжения", - заявил Сийярто.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России.
В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что каждый следующий пакет санкций будет даваться сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво
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