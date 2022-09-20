ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России

Новина українською →
Венгрия, Вторник 20 сентября 2022 11:08
Венгрия заявила, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (facebook.com.szijjarto.peter. official)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это только усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ЕС должен… прекратить упоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать обозначать меры, которые только еще больше усугубят кризис энергоснабжения", - заявил Сийярто.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что каждый следующий пакет санкций будет даваться сложнее, чем предыдущий при нынешнем статус-кво

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото
DAILY
Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Берлинская стена. Что мешает Германии начать поставки танков Украине