Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Обстрел Харькова

В ночь на 24 апреля россияне ударили по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате атаки пострадали шесть человек.

Удар по Одессе

Утром российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Известно об одной пострадавшей. Также известно, что россияне ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.

Из-за обстрела в Одессе были отключения света и задержки в движении поездов.

Взрывы в Сумах

Сегодня днем в Сумах слышали взрывы. Как стало известно из сообщения ОВА, россияне ударили по пригороду областного центра. Последствия вражеской атаки уточнялись.

Атаки СБУ и ГУР

Источники РБК-Украина сообщили, что дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. В результате успешной атаки на объектах вспыхнули пожары. Местные жители публиковали кадры в соцсетях.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, в ночь на 24 апреля ГУР дронами атаковало Новолипецкий металлургический комбинат в России. В результате атаки была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Мобилизация

Министерство обороны сегодня опубликовало полный список изменений к закону о мобилизации. Ведомство объяснило главные процессы мобилизации (отсрочка, бронирование, учет), обязанности граждан и органов власти и т.п.

Украина

Мера пресечения для Сольского

ВАКС сегодня начал выбирать меру пресечения для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского. Его подозревают в завладении государственной землей на 291 млн. гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн. гривен.

Саммит мира

Россия имеет план срыва Глобального саммита мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с иностранными послами.

Транш от ЕС

Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что транш обеспечит Украине возможность продолжать поддерживать государственную власть и основные услуги для населения.

Заседание Рады

Верховная рада Украины сегодня проголосовала за ряд важных законопроектов, в частности:

№10346 об изменениях правила торговли алкоголем, сигаретами и топливом;

№11084 о создании перечня "хороших" налогоплательщиков;

№10380 о растаможке автомобилей через приложение "Дія";

№11091 об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек;

№9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за онлайн-казино.

Ситуация со светом

В Киеве сегодня произошла авария. Поэтому в Святошинском районе столицы была обесточена часть домов.

Также сегодня с 17:00 до 22:00 будут выключать свет для бизнеса. Будут применяться графики почасовых отключений по всем регионам Украины, кроме объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

"Грязный" дождь

На юге Украины выпал "грязный" дождь. Необычные осадки были зафиксированы в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Синоптики объяснили, что причиной этого явления стали пыль и песок из Сахары.

Смена и.о. мэра Запорожья

В Запорожье избрали нового исполняющего обязанности городского головы. Новым и.о. мэра на заседании городского совета избрали Регину Харченко.

Курс доллара

По состоянию на 24 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,85 гривны, курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривны

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривны, евро по 42,20 гривны.

Мир

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении средств на помощь Украине.

В то же время Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов. В него, среди прочего, вошли ракеты для ПВО, бронетехника и снаряды к артиллерии.

Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что позиция Берлина по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась - страна не готова передать ракеты.

Бюджет ЕС должен увеличиться

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан считает, что вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета блока. По его мнению, речь идет о росте бюджета на 20%.

Авиабомбы Paveway IV от Великобритании

Как заявил журналист BBC Джонатан Биль, Британия может отправить Украине авиабомбы Paveway IV в рамках следующего пакета военной помощи.

Paveway IV - это бомба весом 230 кг, оснащенная двумя системами наведения. Это дает пилотам большую возможность при выборе тактики удара. Кроме того, эта бомба известна своей высокой точностью поражения целей.

Безвиз для украинцев в Грузии

Правительство Грузии продлило срок пребывания украинцев без визы. Теперь граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение трех лет.

Задержание заместителя Шойгу в РФ

ГУР "приложило руку" к задержанию заместителя российского министра обороны за коррупцию в РФ. В марте 2024 года ГУР провело кибератаку, в результате которой был получен доступ к конфиденциальной информации и служебным документам заместителя Шойгу, после чего им "заинтересовались" в руководстве России.