Вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета блока на 20%, - еврокомиссар
Планируемое вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Европейского союза на 20%. Такое увеличение будет необходимо, если сохранятся существующие правила оказания сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках ЕС.
Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.
"Это звучит гигантски, но это соответствует всего лишь 0,2% от европейского экономического производства, и это, безусловно, осуществимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина обладает огромным экономическим потенциалом", - заявил он.
По словам Хана, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 миллиардов евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС, как это происходит сегодня.
"Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Более серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?", - подчеркнул еврокомиссар.
Он отметил, что ЕС нуждается в институциональных реформах, не зависящих от вступления Украины и стран Западных Балкан, таких, как принятие решений большинством голосов вместо единогласия во внешней политике.
Однако Хан предостерег от усталости от реформ в странах ЕС.
"Меня беспокоит то, что некоторые страны очень хорошо подготовятся к вступлению, выполнят все условия, а потом мы скажем: "К сожалению, нет", - заявил он.
Еврокомиссар дал понять, что не ожидает быстрого присоединения Украины к ЕС. По его словам, Релевантное присоединение к 2028 году - началу следующей семилетней финансовой программы - "нереально".
Он отметил, что невозможно предсказать, когда Украина будет готова к вступлению.
"Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все страны, вступающие в ЕС, должны выполнить требования реформ", - подчеркнул он.
Вступление Украины в ЕС
В декабре 2023 года на саммите в Брюсселе Европейский совет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Напомним, что статус кандидата на членство в ЕС Украина получила еще в 2022 году. Однако для полноправного членства необходимо было выполнить семь условий.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила мнение, что выполнение двух условий является "очень хорошим результатом".
Она также подчеркнула, что некоторые страны Западных Балкан "годами добивались того же прогресса, что и Украина, и выполнение даже одной рекомендации фактически является национальным праздником".
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