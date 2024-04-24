Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного подорожал после резкого снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 24 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,57-39,59 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс доллара к гривне.
Официальный курс на 24 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,586 гривен за 1 доллар (-0,1976 грн). Курс евро составит 42,262 гривен за 1 евро (-0,0498 грн).
Прогноз курса
Напомним, доллар значительно подорожал в последнее время. За последнюю неделю курс вырос на 1%. Официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар. Однако 22 апреля курс начал снижаться на межбанковском валютном рынке, и как следствие, на наличном.
Как заявил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, рост курса доллара выходит на финишную прямую.
Следовательно, дальше можно ожидать стабилизации курса в пределах 39,35-40,00 за доллар, считает он.