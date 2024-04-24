Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного подорожал после резкого снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,57-39,59 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 24 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,586 гривен за 1 доллар (-0,1976 грн). Курс евро составит 42,262 гривен за 1 евро (-0,0498 грн).