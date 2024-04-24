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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках

Украина, Среда 24 апреля 2024 10:11
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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного подорожал после резкого снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 39,85 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,35 гривен, евро по 42,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,57-39,59 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 24 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,586 гривен за 1 доллар (-0,1976 грн). Курс евро составит 42,262 гривен за 1 евро (-0,0498 грн).

Прогноз курса

Напомним, доллар значительно подорожал в последнее время. За последнюю неделю курс вырос на 1%. Официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар. Однако 22 апреля курс начал снижаться на межбанковском валютном рынке, и как следствие, на наличном.

Как заявил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, рост курса доллара выходит на финишную прямую.

Следовательно, дальше можно ожидать стабилизации курса в пределах 39,35-40,00 за доллар, считает он.

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