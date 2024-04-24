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Растаможка в "Дія": Рада в первом чтении поддержала законопроект

Украина, Среда 24 апреля 2024 12:32
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Растаможка в "Дія": Рада в первом чтении поддержала законопроект Фото: растаможка в "Дія" принята Радой в первом чтении 24 апреля (diia.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная Рада 24 апреля поддержала в первом чтении растаможку автомобилей через приложение "Дія".

Об этом этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка, Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Законопроект №10380 парламент принял в первом чтении растаможку в "Действии", - написал Железняк.

По его словам, "за" проголосовали 269 нардепов.

Растаможка в &quot;Дія&quot;: Рада в первом чтении поддержала законопроект

Растаможка в "Дія" принята Радой в первом чтении 24 апреля (t.me/yzheleznyak)

В чем преимущества

Как рассказал министр Федоров, этот законопроект убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор, потому весь процесс растаможки будет онлайн.

"Дія" поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Растаможка авто в "Дія" может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора", - отметил он.

Услуги в "Дія"

В феврале 2022 года сообщалось, что мобильное приложение "Дія" и соответствующий сервис до конца года получит функцию дистанционной растаможки машин. Но для запуска новой функции необходимо внести правки в несколько законов.

Уже в августе 2022 года стало известно, что услуга растаможки ввезенного из-за рубежа автомобиля готова на 90%. Но вопрос снова стоял в принятии соответствующего законопроекта.

А в феврале 2024 года анонсировалось, что в ближайшее время в приложении "Дія" появятся восемь новых услуг. Среди них - растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие.

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