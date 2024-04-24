На юге Украины выпал "грязный" дождь: синоптики назвали причину явления (фото, видео)

В Украине 24 апреля выпал "грязный" дождь. Неожиданно, но причиной этого необычного явления стали пыль и песок из Сахары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

"Сегодня, 24 апреля, утром жители Николаевской области могли наблюдать "грязный" дождь. Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в Центре, превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) в воздухе Николаева не зафиксировано.

Добавим, что грязный дождь видели и в Одесской области.

Откуда появился "грязный дождь"

23 апреля циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Поскольку у высотных воздушных потоков западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины.

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