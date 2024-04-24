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На юге Украины выпал "грязный" дождь: синоптики назвали причину явления (фото, видео)

Украина, Среда 24 апреля 2024 11:15
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На юге Украины выпал "грязный" дождь: синоптики назвали причину явления (фото, видео) Фото: "грязный" дождь выпал на юге Украины 24 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 24 апреля выпал "грязный" дождь. Неожиданно, но причиной этого необычного явления стали пыль и песок из Сахары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

"Сегодня, 24 апреля, утром жители Николаевской области могли наблюдать "грязный" дождь. Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в Центре, превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) в воздухе Николаева не зафиксировано.

Добавим, что грязный дождь видели и в Одесской области.

Откуда появился "грязный дождь"

23 апреля циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Поскольку у высотных воздушных потоков западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины.

На юге Украины выпал &quot;грязный&quot; дождь: синоптики назвали причину явления (фото, видео)

Спутниковый снимок актуальной погоды (facebook.com/mykolaivhmc)

Пыль из Сахары в Украине

В последние дни марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения. При этом над Украины зафиксировали пыль, которую принесло с пустыни. Интересно, что пыль с Сахары фиксировали в Украине еще и в начале апреля.

Как тогда предупреждали синоптики, что качество воздуха нормализуется после того, как 3-4 апреля в большинстве регионов Украины, вероятно, пройдут дожди. И действительно, позже ситуация нормализовалась.

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