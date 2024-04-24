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Россия ударила по месту хранения выведенной из строя автотехники в Одессе, - ВСУ

Одесса, Среда 24 апреля 2024 10:52
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Россия ударила по месту хранения выведенной из строя автотехники в Одессе, - ВСУ Фото: Россия ударила выведенной из строя автотехнике в Одессе (facebook.com/DSNSODE?locale=ru_UA)
Автор: Мария Кучерявец

Россия этим утром нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Военнослужащие ВСУ там не находились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга.

"Российская Федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу.

"Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились", - акцентируют в сообщении.

В Силах обороны Юга добавляют, что враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов.

Что известно об утреннем ударе по Одессе

Напомним, что сегодня около 07:00 в Одессе раздались взрывы. Как впоследствии сообщил глава ОВА Олег Кипер, враг нанес ракетный удар по городу.

Пока известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

Кроме того, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки.

Также стало известно, что из-за прилета есть обесточивание в Хаджибейском районе, энергетики обещают придать свет во все дома до конца дня.

А в "Укрзализныце" тем временем предупредили о задержках ряда поездов в Одессу из-за ракетного удара.

Обстрелы Одессы

Добавим, что российские войска часто терроризируют Одессу, в частности, с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, россияне раньше часто наносили разрушительные удары своими советскими ракетами Х-22, выпуская их из самолетов Ту-22М3.

Но, как прогнозирует руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, оккупанты после потери этого стратегического бомбардировщика перестанут запускать по Одессе Х-22.

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