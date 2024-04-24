В Раде сделали шаг к ликвидации КРАИЛ и усилению контроля за онлайн-казино
Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей ликвидируют, а онлайн-казино в Украине ограничат. Верховная рада в первом чтении поддержала соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
На заседании парламента 24 апреля в первом чтении был принят законопроект №9256д. Документ поддержали 272 народных депутата.
Одной из главных идей законопроекта является ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Также документ включает ограничение азартных игр в Украине, в частности:
- ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
- определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
- усовершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети интернет);
- установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.
Проблема с казино в Украине
Напомним, в последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино, его рекламы и отсутствия ограничений.
На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете. В частности, предлагалось ограничить доступ для военнослужащих.
Тема онлайн-казино была рассмотрена на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению работы казино.
Как в Украине собираются ограничить деятельность интернет-казино - узнайте здесь.
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