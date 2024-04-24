Пограничников станет на 15 тысяч больше: в ГПСУ объяснили, зачем увеличивают состав

Государственную пограничную службу Украины увеличат на 15 тысяч человек. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем защитить границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Мы являемся составной частью Сил обороны, мы формируем также боевые подразделения, которые сейчас воюют на линии фронта и защищают границу со страной-террористкой. Надо понимать, что когда нужно будет взять под контроль всю нашу государственную границу, первыми будут оставаться пограничники. Нам нужно численное преимущество от того, что сейчас есть, чтобы иметь сейчас эти боевые подразделения", - сказал он.

Спикер объяснил, что увеличивать количество пограничников будут в рамках мобилизации. Добровольцы также могут самостоятельно обращаться в центры комплектования ГПСУ.

Как отметил Демченко, сейчас пограничная служба нуждается в операторах дронов, водителей и артиллеристов.