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Пограничников станет на 15 тысяч больше: в ГПСУ объяснили, зачем увеличивают состав

Украина, Среда 24 апреля 2024 14:57
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Пограничников станет на 15 тысяч больше: в ГПСУ объяснили, зачем увеличивают состав Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Государственную пограничную службу Украины увеличат на 15 тысяч человек. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем защитить границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Мы являемся составной частью Сил обороны, мы формируем также боевые подразделения, которые сейчас воюют на линии фронта и защищают границу со страной-террористкой. Надо понимать, что когда нужно будет взять под контроль всю нашу государственную границу, первыми будут оставаться пограничники. Нам нужно численное преимущество от того, что сейчас есть, чтобы иметь сейчас эти боевые подразделения", - сказал он.

Спикер объяснил, что увеличивать количество пограничников будут в рамках мобилизации. Добровольцы также могут самостоятельно обращаться в центры комплектования ГПСУ.

Как отметил Демченко, сейчас пограничная служба нуждается в операторах дронов, водителей и артиллеристов.

Что этому предшествовало

Напомним, в марте правительство подало в Раду законопроект об увеличении состава ГПСУ. Ранее такое решение анонсировал президент Владимир Зеленский. Он объяснял, что это необходимо для долговременной защиты границ после окончания войны.

Сегодня, 24 апреля, Верховная рада Украины поддержала законопроект об увеличении количества пограничников.

Таким образом общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих.

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