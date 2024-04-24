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Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники

Смоленск, Среда 24 апреля 2024 11:12
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Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники Иллюстративное фото: СБУ атаковала в Смоленской области две нефтебазы (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дроны Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Смоленской области России в ночь на 24 апреля. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, этой ночью были атакованы две базы "Роснефти" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они расположены в населенных пунктах Ярцево и Раздорово Смоленской области.

По данным источников, "бавовну" устроили дроны СБУ.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые снабжают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.

Что этому предшествовало

Этой ночью россияне пожаловались на атаку на объекты в Смоленской и Липецкой областях. Российские чиновники заявили о пожарах на топливно-энергетических объектах.

Так, губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что произошел пожар на двух объектах в двух районах области. Жители Смоленской области в соцсетях жаловались на взрывы пожара на нефтебазах.

Масштабный пожар на одной из нефтебаз подтвердили спутниковые изображения.

При этом Министерство обороны России заверило, что "отбило" атаку и якобы сбило восемь дронов в Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация Смоленск Атака дронов
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Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
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