Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации
Закон о мобилизации в Украине уже подписан президентом, он вступит в силу с 18 мая. Минобороны показало полный перечень изменений в процессе мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
Обязанности граждан и органов власти
Среди главного - во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и предъявить их уполномоченным лицам.
Военнообязанные также обязаны прибыть в сборные пункты по вызову или повестке.
Органы местного самоуправления должны способствовать подготовке и проведению мобилизации и демобилизации. Вести отчетность и учет военнообязанных, а также взаимодействовать с силами обороны.
Отсрочка, бронирование, военный учет
Минобороны опубликовало полный перечень категорий лиц, которым может предоставиться отсрочка от призыва.
Также законом о мобилизации определяется, кто подлежит бронированию от мобилизации.
Порядок взятия на военный учет, а также снятие и исключение из учета.
Базовая служба и военная служба: порядок, отсрочка, сроки
Отмечается, что мужчины от 18 до 25 лет пригодны к базовой военной службе в армии. Отсрочку могут получить временно непригодные по здоровью, студенты и по семейным обстоятельствам.
Базовая служба во время действия военного положения длится до трех месяцев. Военная служба по призыву во время мобилизации продолжается до завершения особого периода или завершается в случае других обстоятельств.
Военно-транспортная обязанность и другие изменения
Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований транспортными средствами (включая водные) и техникой. В частности это могут быть тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника.
Другие изменения
Новый закон о мобилизации
Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Документ был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.
Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных. Для этого будет разработан отдельный законопроект.
Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.
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