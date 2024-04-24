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Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации

Украина, Среда 24 апреля 2024 13:33
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Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации Фото: Минобороны показало полный перечень изменений к закону о мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Закон о мобилизации в Украине уже подписан президентом, он вступит в силу с 18 мая. Минобороны показало полный перечень изменений в процессе мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Обязанности граждан и органов власти

Среди главного - во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы и предъявить их уполномоченным лицам.

Военнообязанные также обязаны прибыть в сборные пункты по вызову или повестке.

Органы местного самоуправления должны способствовать подготовке и проведению мобилизации и демобилизации. Вести отчетность и учет военнообязанных, а также взаимодействовать с силами обороны.

Отсрочка, бронирование, военный учет

Минобороны опубликовало полный перечень категорий лиц, которым может предоставиться отсрочка от призыва.

Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации

Также законом о мобилизации определяется, кто подлежит бронированию от мобилизации.

Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации Порядок взятия на военный учет, а также снятие и исключение из учета.

Базовая служба и военная служба: порядок, отсрочка, сроки

Отмечается, что мужчины от 18 до 25 лет пригодны к базовой военной службе в армии. Отсрочку могут получить временно непригодные по здоровью, студенты и по семейным обстоятельствам.

Базовая служба во время действия военного положения длится до трех месяцев. Военная служба по призыву во время мобилизации продолжается до завершения особого периода или завершается в случае других обстоятельств.

Военно-транспортная обязанность и другие изменения

Военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований транспортными средствами (включая водные) и техникой. В частности это могут быть тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника.

Минобороны опубликовало полный перечень изменений к закону о мобилизации

Другие изменения

Новый закон о мобилизации

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, регулирующий процедуру мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля. Документ был обнародован 17 апреля и начнет действовать с 18 мая.

Народные депутаты учли более 30 поправок Комитета по нацбезопасности, а также окончательно исключили из документа демобилизацию военных. Для этого будет разработан отдельный законопроект.

Детальнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.

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ТЦК Мобилизация в Украине
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