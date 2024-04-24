США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Белого дома и пресс-службу Пентагона.
"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет", - объявил президент США.
По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину за считанные часы.
"В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - сказал американский президент.
Что в новом пакете помощи от США
Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли:
- ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
- зенитные ракеты Stinger;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Bradley;
- минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- транспортные средства материально-технического обеспечения;
- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противоброневые мины;
- противопехотные мины Claymore;
- подрывные боеприпасы для уборки помех;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Конгресс США выделил деньги на поддержку Украины
Накануне Сенат США поддержал пакет законопроектов по Украине, Израилю, Тайваню и вопросам национальной безопасности США, одобренных ранее Палатой представителей США. Документы были инициированы спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.
Это голосование поставило точку в полугодовой волоките вокруг выделения средств на поддержку Украины. Теперь у правительства США более 60 млрд долларов на расходы, связанные с помощью Украины. В частности, на военные расходы предусмотрено 49,9 млрд долларов, но почти половина этих средств останется в США и будет израсходована на пополнение американских запасов.
Детальнее о том, на что будут потрачены предусмотренные на помощь Украине средства, - читайте в материале РБК-Украина.
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