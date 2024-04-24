США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Белого дома и пресс-службу Пентагона .

"Теперь Америка пошлет в Украину ту помощь, которая им нужна, чтобы бороться дальше... Я хочу разбить все, чтобы как можно быстрее продвинуть этот пакет", - объявил президент США.

По словам Байдена, новая американская помощь будет доставлена в Украину за считанные часы.

"В ближайшие часы, буквально через несколько часов, мы начнем отправлять в Украину оборудование для ПВО, боеприпасы к артиллерии и реактивным системам, бронетехнику", - сказал американский президент.

Что в новом пакете помощи от США

Как сообщил Пентагон, в новый пакет военной помощи от США вошли: