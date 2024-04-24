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ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат, - источники

Украина, Среда 24 апреля 2024 18:42
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ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат, - источники Фото: ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат (armyinform-com-ua)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

Заметим, что Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов.

В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники также сообщало, что сегодня ночью в Смоленской области были атакованы две нефтебазы. На этих базах хранилось более 25 тысяч кубометров российского топлива.

Масштабный пожар на одной из нефтебаз подтвердили спутниковые изображения.

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