ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат, - источники
В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.
Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.
Заметим, что Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов.
В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.
Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.
Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники также сообщало, что сегодня ночью в Смоленской области были атакованы две нефтебазы. На этих базах хранилось более 25 тысяч кубометров российского топлива.
Масштабный пожар на одной из нефтебаз подтвердили спутниковые изображения.
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