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В Киеве авария: в одном из районов пропал свет

Киев, Среда 24 апреля 2024 11:30
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В Киеве авария: в одном из районов пропал свет Фото: в Святошинском районе Киева 24 апреля частично пропал свет (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Святошинском районе Киева в среду, 24 апреля, частично пропало электроснабжение. Причина тому - авария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, в эти минуты уже идет переключение домов за резервными источниками питания.

По предварительным прогнозам, возвращение света ожидается в течение ближайших двух часов.

В ДТЭК добавили, что без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

Ситуация со светом в Киеве и в Украине

В середине апреля сообщалось, что в Киеве могут ввести графики отключения электроэнергии, если российские войска продолжат наносить удары по объектам энергетики.

При этом, несмотря на многочисленные и массивные обстрелы по энергетике Украины в последнее время, профильный министр Герман Галущенко предупредил, что блекаута в Украине не будет, хотя к использованию света стоит относиться экономно.

Недавно украинцев попросили экономно использовать свет три часа в день - с 19:00 до 22:00, а в YASNO рассказали, какие приборы больше всех потребляют электроэнергию.

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