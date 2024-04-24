В Киеве авария: в одном из районов пропал свет
В Святошинском районе Киева в среду, 24 апреля, частично пропало электроснабжение. Причина тому - авария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, в эти минуты уже идет переключение домов за резервными источниками питания.
По предварительным прогнозам, возвращение света ожидается в течение ближайших двух часов.
В ДТЭК добавили, что без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.
Ситуация со светом в Киеве и в Украине
В середине апреля сообщалось, что в Киеве могут ввести графики отключения электроэнергии, если российские войска продолжат наносить удары по объектам энергетики.
При этом, несмотря на многочисленные и массивные обстрелы по энергетике Украины в последнее время, профильный министр Герман Галущенко предупредил, что блекаута в Украине не будет, хотя к использованию света стоит относиться экономно.
Недавно украинцев попросили экономно использовать свет три часа в день - с 19:00 до 22:00, а в YASNO рассказали, какие приборы больше всех потребляют электроэнергию.
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