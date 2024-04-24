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Шольц о Taurus Украине: позиция Германии не изменилась

Среда 24 апреля 2024 15:42
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Шольц о Taurus Украине: позиция Германии не изменилась Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Позиция Германии по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Как отметил Шольц, Германия и в дальнейшем продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача". В то же время его решение по "одной системе вооружений" остается четким, имея в виду ракеты Taurus.

"Однако мое решение также четкое в том, что мы и в дальнейшем будем самым большим сторонником Украины в Европе, что мы и в дальнейшем будем двумя странами, вместе с Великобританией, которые делают больше всего и именно то, что является важным для обороны, я уже говорил о трех батареях Patriot, и это то, что является немедленной необходимостью", - добавил канцлер.

Шольц отметил, что надеется на то, что другие страны также смогут предоставить Patriot Украине несмотря на собственные требования безопасности, поскольку системы способны изменить ситуацию и усилить противовоздушную оборону страны.

Taurus для Украины

Несмотря на запрос Украины, Германия уже долгое время отказывает Киеву в поставке дальнобойных Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии 500 километров. Ранее Шольц называл разные причины отказа, среди которых, например:

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала изменить вышеупомянутую позицию и предоставить Украине ракеты, а парламентская фракция ХДС/ХСС призвала Сунака давить на Шольца в этом вопросе.

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