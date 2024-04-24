Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, есть пострадавшая

Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одессе. Сейчас известно об одной пострадавшей 43-летней женщине", - заявил он.

Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Ее доставили в больницу.

Кроме того, в результате российской атаки около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекла, в некоторых домах упали потолки.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Обновлено 10:00

В ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки были повреждены воздушные линии.

"Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Работаем в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет во все дома до конца дня", - говорится в сообщении.