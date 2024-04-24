ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Грузия продлила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины

Среда 24 апреля 2024 11:33
UA EN RU
Грузия продлила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии продлило срок пребывания в стране граждан Украины без визы до трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства Грузии.

"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение полных 3 лет", - говорится в документе.

При этом отмечается, что постановление вступает в силу с момента опубликования и продлевается с 24 февраля 2024 года.

Позиция Грузии по войне в Украине

Грузия с самого начала войны в Украине выразила свою поддержку украинскому государству и осудила действия России. Однако Тбилиси не ввел санкции против России и не стал поставлять оружие Украине, но оказал значительную гуманитарную помощь.

Грузия также предоставила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.

Однако в 2023 году Грузия отказалась вернуть Украине самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые были переданы в 2008 году. Тогда Грузия подверглась нападению со стороны России.

Почему Грузия не помогает в войне в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Война России против Украины
NEWS
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится