Дожди с грозами и до +18: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине завтра
В Украине ожидается постепенное потепление. В большинстве регионов страны завтра будут идти дожди, также возможны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Погода в Украине
В северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь температура воздуха опустится до 0-3 градусов мороза .
На остальной территории будет ощущаться прохлада, ночью ожидается +3+7 градусов.
В течение пятницы температура воздуха вырастет до +13+18 градусов .
Исключение могут стать Житомирская, Винницкая, Сумская и Харьковская области, где днем будет +7+9 градусов.
Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных областях и достигнут Винницкой области. Вечером атмосферный фронт дойдет до Житомирской, Одесской и Киевской областей.
В остальных территориях Украины будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве 5 апреля ожидается холодная ночь, +1+3 градуса, но более теплый день - до +15 градусов.
Вечером в столице возможен небольшой дождь.
Общий прогноз на 6 и 7 апреля.
В субботу везде, кроме восточных областей, ожидаются дожди. Температура будет достигать +15+20 градусов.
В воскресенье пройдут дожди в восточной части, а на остальной территории будет сухо и солнечно, +17+22 градуса.
Погода в апреле 2024 в Украине
Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
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