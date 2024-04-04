Дожди с грозами и до +18: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине завтра

В Украине ожидается постепенное потепление. В большинстве регионов страны завтра будут идти дожди, также возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

В воскресенье пройдут дожди в восточной части, а на остальной территории будет сухо и солнечно, +17+22 градуса.

В субботу везде, кроме восточных областей, ожидаются дожди. Температура будет достигать +15+20 градусов.

В Киеве 5 апреля ожидается холодная ночь, +1+3 градуса, но более теплый день - до +15 градусов.

Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных областях и достигнут Винницкой области. Вечером атмосферный фронт дойдет до Житомирской, Одесской и Киевской областей.

Исключение могут стать Житомирская, Винницкая, Сумская и Харьковская области, где днем будет +7+9 градусов.

В северных областях и на северо-востоке в ближайшую ночь температура воздуха опустится до 0-3 градусов мороза .

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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