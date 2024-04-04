ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские фермеры блокируют три направления, грузовики из Украины не выпускают, - ГПСУ

Польша, Четверг 04 апреля 2024 09:57
UA EN RU
Польские фермеры блокируют три направления, грузовики из Украины не выпускают, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры блокируют три направления на границе с Украиной. Грузовики на въезд в Польшу практически не пропускают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Продолжается блокировка именно трех направлений "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств за час", - сказал спикер.

Демченко отметил, что пункт пропуска "Ягодин" - крупнейшее инфраструктурное направление на границе Украины и Польши. Он может пропустить 1200-1400 грузовиков за сутки. Но за минувшие сутки в сторону Украины приехало всего 70 грузовых автомобилей.

По его словам, на утро 4 апреля на заблокированных пунктах пропуска в очередях стоят около 400 грузовиков.

Также есть очереди на разблокированных КПП. В "Краковце" 500 грузовиков стоят в очереди, в "Шегинях" - 450. Движение на этих направлениях интенсивное, но из-за блокирования других пунктов пропуска есть очереди.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно был разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. Хотя протестующие угрожают, что скоро возобновят блокаду на некоторых КПП.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной пограничная служба Пограничники
NEWS
Пылали дома, среди жертв - спасатели. Какие последствия налета "Шахедов" на Харьков
Пылали дома, среди жертв - спасатели. Какие последствия налета "Шахедов" на Харьков
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе