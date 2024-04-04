"Должны смотреть дальше цели". Шаппс призвал Запад признать, что находимся в "довоенном мире"

Страны НАТО, которые не тратят 2% ВВП на оборону, играют в "русскую рулетку" с будущим Запада. Союзники должны признать, что сейчас мы находимся в "довоенном мире".

По его словам, в прошлом году только 11 членов НАТО выполнили двухпроцентный показатель, впервые установленный почти два десятилетия назад, причем Франция и Германия оказались в числе стран, которые тратили на оборону меньше.

Ожидается, что в этом году эта цифра вырастет до 18, причем Париж и Берлин недавно объявили, что достигнут целевого показателя в 2024 году - однако другие члены альянса, состоящего из 32 стран, этого не сделали.

"Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу оборону. Однако некоторые страны до сих пор не могут достичь даже двух процентов. Так больше продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим", - заявил министр.

Он подчеркнул, что членам Североатлантического альянса недостаточно отдавать дань прошлому НАТО.

"Сегодня мы должны вновь серьезно задуматься о будущем альянса. Мы перешли от послевоенного к довоенному миру", - заявил Шаппс.