Экс-главе Верховного суда Князеву продлили срок отстранения от правосудия

Экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву продлили срок отстранения от правосудия. Он будет действовать до конца слушания его обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия .

"Ходатайство содержит обоснования, указывающие на то, что осуществление правосудия судьей может привести к наступлению негативных последствий, а именно: имеющиеся риски, что подозреваемый может лично или косвенно влиять на свидетелей или других участников в уголовном производстве, препятствовать уголовному производству иным образом", - добавляют в Совете.

"4 апреля Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению", - говорится в сообщении.

Дело Князева

15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло главы Верховного суда. Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.

31 января 2024 года экс-глава Верховного суда Всеволод Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог. Днем ранее залог был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен. Это уже был 7 раз, когда залог уменьшали.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия временно, до 6 апреля 2024 года, отстранил его от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

4 марта дело в отношении бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева направили в суд.

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