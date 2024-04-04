Рекламы казино не будет? Почему Рада взялась за игорный бизнес и при чем тут военные

Одной из топ-тем в Украине за последние дни стало ограничение работы онлайн-казино. Она обсуждается в соцсетях, на нее реагирует президент Владимир Зеленский, а профильный комитет Верховной рады подготовил изменения.

Подробнее о сути проблемы, причем здесь военные и о том, что теперь ждет игорный бизнес, - в материале РБК-Украина .

Содержание

Суть проблемы: жалобы военных и петиция

Волну обсуждения вызвал пост военнослужащего 59-й бригады Павла Петриченко в социальной сети X. В частности, он задался вопросом, что должно произойти в Украине, чтобы заметили "эпидемию игромании" в обществе и особенно в Вооруженных силах. И предложил запустить реестр и процесс верификации игроков на время военного положения, чтобы не допускать к онлайн-казино пользователей, которые получают заработные платы в воинских частях.

В эфире одного из телеканалов он привел живой пример. По его словам, есть случай, когда боец задолжал только побратимам 700 тысяч гривен. При этом неизвестно, сколько заработанных денег он проиграл и как часто брал кредиты на казино.

Петриченко пошел дальше и 29 марта подал электронную петицию на сайте президента. В ней говорится о том, что бойцы третий год подряд находятся вдали от семей в стрессовых условиях, и поэтому особо уязвимы психологически. Для многих из них азартные игры стали единственным способом справиться со стрессом.

"Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, заводя этим себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и побратимам", - объясняет он проблему.

По его словам, игорный бизнес таргетирует рекламу на военных, используя символику ВСУ. А присутствие российских онлайн-казино представляет угрозу нацбезопасности, поскольку они получают доступ к персональным данным игроков. Долги также могут стать элементом давления со стороны спецслужб РФ, добавил Петриченко.

Он попросил подать неотложный законопроект, который будет предусматривать:

запрет азартных игр и доступа к онлайн-казино для военных

запрет рекламы азартных игр с использованием военной символики

запрет благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка

запрет воинским частям принимать благотворительную помощь от участников игорного рынка

запрет ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие товары двойного назначения

обязанность провайдеров и мобильных операторов блокировать сайты нелегальных казино

Всего за сутки петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Как отреагировали власти

Президент Владимир Зеленский поднимал тему онлайн-казино дважды в своих обращениях. Вечером 29 марта он заявил, что поручил Службе безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) собрать всю аналитику и предложить решение.

Уже 2 апреля он провел отдельное совещание с руководством вышеперечисленных органов.

"Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", - сказал он.

До этого глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый, реагируя на обсуждение рынка азартных игр, заявил, что он уже был под запретом с 2009 по 2020 годы. Но запрет не работал, рынок ушел в "тень", все об этом знали.

По его словам, на сегодня легальный рынок азартных игр - это 13 юридических лиц "на земле" и 17 в сети интернет. Нелегальный рынок - это более 600 сайтов, о которых известно Комиссии и по которым ведется работа по блокированию доступа на территории Украины.

По словам Рудого, большое количество рекламы азартных игр под видом спонсорства не останется без внимания КРАИЛ. Он также привел статистику: по данным Нацбанка, в 2023 году украинцы ежедневно тратили в онлайн-казино около 400 млн гривен. Но тратили, а не проигрывали. Поэтому сравнивать эти цифры с донатами на ВСУ, по его мнению, некорректно.

Он также прокомментировал запрос о влиянии онлайн-казино на военных.

"Никто не может запретить участие в азартных играх. Это конституционное право каждого. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей со своей стороны может внести игрока в реестр лиц, которым будет ограничен доступ к участию в азартных играх. По состоянию на 1 апреля в реестре - уже почти 6 тысяч человек", - отметил Рудый.

Причем речь идет исключительно о легальных сайтах. По закону внести игромана в реестр могут члены семьи первой степени родства. Командиры сделать этого не могут, хотя в теории это повлияло бы на ситуацию и "вопросы нужно изучать".

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что за три года Комиссия должна была сформировать культуру и правила ответственной игры, организовать тотальный контроль, наладить диалог с правительством и подать проект о регулировании рынка азартных игр во время военного положения, запустить систему онлайн-мониторинга и т.д.

"Но определенно КРАИЛ этого не сделала. Именно поэтому правительство и предложило ликвидировать беспомощный орган, который мы поддержали в законопроекте 9256, который я требую вынести на рассмотрение ВР, добавив на ближайшем заседании комитета положения по противодействию лудомании (игровой зависимости, - ред.)", - написал он в Telegram.

Отметим, еще в начале февраля комитет поддержал идею Минцифры ликвидировать Комиссию и автоматизировать выдачу лицензий в сфере азартных игр. Вице-премьер Михаил Федоров говорил, что из процесса лицензирования уберут человеческий фактор.

Что предлагают: ограничение для военных, запрет рекламы и не только

Законопроект 9256 прописан под ликвидацию КРАИЛ. Как говорится в пояснительной записке на сайте Рады, ее работа заблокирована из-за мобилизации некоторых членов. Поэтому вместо нее предлагается создать "уполномоченный орган" исполнительной власти. Регулирование в сфере азартных игр возлагается на Кабинет министров.

Уточняется, что человека могут внести в реестр лиц, которым запрещен доступ к играм, по личному заявлению, заявлению членов семьи первой степени родства или по решению суда. Самого себя можно ограничить на срок от 6 месяцев до 3 лет. Для этого нужно лично подать заявление организатору игр или уполномоченному органу в бумажной или электронной форме. Отзыв такой заявки не допускается.

Правительственный проект подали еще в мае 2023 года, соответственно, многих новаций там нет. Как заявил первый замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк, документ решили доработать перед вынесением в сессионный зал.

В частности, предлагается запретить рекламу азартных игр:

в любых медиа (радио, ТВ, онлайн и печатные медиа), кроме профильных изданий, посвященных азартным играм

средствами внутренней/внешней рекламы

на транспорте

на массовых мероприятиях

в интернете, в том числе на платформах общего доступа

прямое или косвенное возмещение расходов (бонусы, вознаграждение от суммы депозита)

размещение изображений или упоминаний азартных игр на любых товарах (кроме тех, которые связаны с проведением таких игр)

почтовый и смс-спам

Кроме того, предлагается запретить участие в рекламе лиц младше 21 года, волонтеров, военных, спортсменов, врачей и лиц с внешним видом, который имитирует внешний вид указанных категорий. А также участие популярных людей и прямое или опосредованное одобрение ними азартных игр. Связанная с войной тематика, патриотические призывы и символика тоже попадают под запрет.

Компании с лицензией на деятельность в сфере азартных игр не смогут выступать спонсорами. За нарушение требований грозят санкции вплоть до лишения лицензий.

Что касается военнослужащих, предлагается норма, согласно которой на период военного положения их могут ограничить в доступе через внесение в Реестр в порядке, установленном Кабмином.

"То есть ограничения по участию военных будут переданы в правительство, которое оперативно сможет регулировать ситуацию. Включая полный запрет", - отметил нардеп.

Важные новации касаются блокировки сайтов. Созданный вместо КРАИЛ уполномоченный орган будет мониторить интернет на предмет сайтов и мобильных предложений, которые предоставляют доступ к азартным играм без лицензии.

По требованию лицо, которое без лицензии предоставляет доступ к азартным играм, в течение 3 рабочих дней должно заблокировать сайт или приложение на территории Украины. Также доступ к таким сайтам должны блокировать поставщики услуг хостинга и платформы цифровой дистрибуции.

Также предлагается обязать банки и других участников платежного рынка применять риск-ориентированный подход, индикаторы подозрительности финансовых операций и отказывать в платежных услугах в пользу нелегальных казино.

Сегодня доработанный законопроект № 9256-д на комитете одобрили единогласно и рекомендовали принять за основу. Эта версия также предусматривает увеличение штрафов с 300 до 600 минимальных заработных плат (с 2,4 до 4,8 млн гривен), за повторное нарушение последует аннулирование лицензии.

Уточняется порядок проведения проверок, в том числе методом контрольных закупок, устанавливаются дополнительные критерии для аннулирования лицензий и требования о безупречной репутации организаторов азартных игр.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, требования по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией) будут устанавливаться Кабмином. А также вводится механизм выплат в пользу лиц из "реестра игроманов". В частности, после заявки о самоограничении человеку предлагается играть и таким образом выявлять нарушения. Это компенсация за то, что организатор не обеспечил невозможность участия в азартных играх.

А еще игрок не сможет использовать более одного счета для проведения расчетов с онлайн-казино. Ожидается, что это поможет эффективно реагировать на поведение игрока с зависимостью.

По мнению Железняка, все ограничения заработают на практике только одновременно с борьбой с "тенью". Он отметил, что мискодинг (манипуляции, когда указывают не код платежа, который относится к транзакциям по азартным играм, а смежный с меньшими налогами) почти закрыт. В то время как дропперы (подставные лица, личные данных которых применяются для получения теневых доходов) и криптовалюта "до сих пор летают".

"Иначе ограничения могут толкнуть часть людей в тень, которая не есть целью закона. Поэтому будем давать нормы, чтобы ограничить еще финансовые шлюзы", - добавил нардеп.

Игорный бизнес в Украине и эффект для бюджета

В Украине первое казино заработало в начале 1991 года в столичной гостинице "Киевская Русь". Спустя два года играть в карты и рулетку на деньги можно было в разных городах. Однако с 2009-го игорный бизнес оказался под запретом. Что привело не к прекращению, а к его криминализации, и бизнес ушел в "тень". В 2010-х массово появлялись игровые автоматы и букмекерские конторы, которые вместе с лотереями не рассматривались как часть игорного бизнеса.

На конец 2019-го в Украине работали около 5,3 тысяч нелегальных игровых заведений. Тогда Кабинет министров запретил вести игорный бизнес под видом лотерей, полиция и СБУ закрыли доступ к более 150 сайтов онлайн-казино. Несмотря на запрет, некоторые сайты продолжали нелегальную работу.

Уже в августе 2020 года вступил в силу закон о легализации азартных игр. Согласно документу, разрешается организация таких игр в режиме офлайн и онлайн, букмекерская деятельность, бизнес игровых автоматов и т.д. Осенью того года заработала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Первые лицензии выдали в начале 2021-го. В январе 2023 года игорному бизнесу запретили пользоваться упрощенной системой налогообложения. А в марте были введены санкции против 120 физических и 287 юридических лиц в связи с российским происхождением или сотрудничеством со страной-агрессором.

За годы полномасштабной войны бизнес на азартных играх превратился в крупного налогоплательщика.

"Игорный бизнес за 2023 год уплатил 10,4 млрд гривен налогов. Это в 51 раз больше чем в 2021-м и 14 раз больше чем в прошлом, 2022-м году", - писал в январе нардеп Железняк в своем Telegram.

По его данным, за февраль 2024 года поступило 1,8 млрд гривен налогов, и только за первые два месяца с азартных игр поступило в 11 раз больше налогов, чем за весь мирный 2021 год. А глава комитета Даниил Гетманцев уточнил, что за всего январь-февраль поступило 2,2 млрд гривен, что почти в четыре раза больше, чем за два первых месяца прошлого года.