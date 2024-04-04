НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,0201 гривен за 1 доллар (-0,1752 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3485 гривен за 1 евро (+0,0842 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 38,99-39,01 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 39,45 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как отметил экс-глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, с начала этого года гривна к доллару девальвировала на 3,3%.

По его словам, среди факторов, дополнительно ускоривших девальвационные процессы, было временное усиление спроса со стороны населения на иностранную валюту на фоне более низкой учетной ставки и доходности по трехмесячным депозитным сертификатам.