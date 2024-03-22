Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Массовая атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом оккупантов были объекты энергетики, также повреждены дома. В результате атак врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

Обстрел ДнепроГЭС

Россияне ударили по ДнепроГЭС в Запорожье, в станцию попало восемь вражеских ракет. Самая большая в Украине ГЭС она вышла из строя. Известно, что станция ГЭС-2 находится в критическом состоянии.

Кроме того, из-за удара по ГЭС погиб мужчина - водитель троллейбуса, который двигался по плотине в момент атаки.

Возможное наступление РФ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк не исключает, что летом оккупанты попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений. По его словам, Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат.

Также Павлюк подчеркнул, что еще рано делать выводы о замедлении российского наступления на фронте.

В комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко назвал планы РФ создать новую группировку войск "большой аферой". Подробнее - по ссылке.

Взрыв в Одессе

Вечером в Одессе прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики из оккупированного Крыма. По данным Сил обороны юга, россияне пытались ракетой "Искандер-М" атаковать объект инфраструктуры в Одесском районе.

Украина

Отключения света

Из-за массированной атаки в части областей Украины вводили аварийные отключения света. Ограничения были введены в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Детальнее о ситуации в энергосистеме Украины можно узнать по ссылке.

Самая тяжелая ситуация была в Харькове. В городе, кроме света, были проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работал.

Также в результате атаки обесточивалась линия к Запорожской АЭС, ее уже восстановили.

А в Одессе из - за последствий обстрелов ввели экстренные отключения света.

Зеленский провел Ставку по энергетике

Президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего после массированного обстрела энергетики Украины. По его словам, на Ставке было принято несколько закрытых решений.

США призвали Украину прекратить атаки на НПЗ

Издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что информация о влиянии ударов украинских дронов по российским НПЗ на мировые цены на нефть не соответствует действительности.

На публикацию FT также отреагировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он опроверг подобные призывы со стороны Вашингтона.

Реестр убытков

В Киеве сегодня открыли сателлитный офис Международного реестра убытков, нанесенных Украине российской агрессией. Исполнительный директор Реестра убытков Маркиян Ключковский рассказал, как будут собираться свидетельства об ущербе.

Переговоры Украины и ЕС о вступлении

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина и ЕС имеют "джентльменскую договоренность" о сроках начала переговоров. По ее словам, переговоры могут стартовать в июне.

Кабмин предлагает повысить акцизы

Кабинет министров поддержал законопроект, предлагающий повысить акцизы на алкоголь и бензин с 1 июля этого года.

Украина вернула из оккупации еще девять детей

Украине удалось вернуть с оккупации девять детей. Как рассказал руководитель ОП Андрей Ермак, детей заставляли ходить в российские школы и навязывали им пророссийскую пропаганду.

Курс валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает дешеветь. К утру 22 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 39,05 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 42,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,55 гривен, евро по 42,05 гривен.

Мир

В НАТО готовы к конфликту с РФ

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Альянс готов к возможному конфликту с Россией. Он напомнил, что в странах Балтии и на восточном фланге НАТО усилили оборону.

Санкции ЕС за смерть Навального

Европейский союз одобрил новые санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список добавили еще 33 россиян и двух юридических лиц.

Соглашение Франции и Германии

Франции и Германии достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой оборонной компании KNDS открыть филиал в Украине. Он должен заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

Соединение компаний KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) производит бронетехнику, зенитки Gepard, гаубицы Caesar и танки Leclerc.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал отправку Украине "большого количества боеприпасов" в ближайшее время в рамках чешской инициативы.

США

В Палате представителей США инициировали увольнение Майка Джонсона с должности спикера. Соответствующий вопрос был инициирован ультраправой республиканкой Марджори Тейлор Грин после того, как Джонсон поставил на голосование бюджет правительства США, чтобы предотвратить шатдаун.

ЕС

Европейский совет решительно осудил проведение Россией незаконных псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Результаты таких фейковых "голосований" никогда не будут признаны лидерами Евросоюза.