Украина вернула из оккупации домой еще девять детей

Украине удалось вернуть из оккупации девять детей. Их заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"В рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA наша команда вместе с представителями офиса омбудсмена выполнила очередную задачу", - говорится в заявлении.

По его словам, сегодня удалось встретить 5-х детей, которых похитила Россия. 4 из них - из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка.

Фото: Дети (t.me/ermaka2022)

Еще 4 ребенка ранее вернулись с оккупированных территорий и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.

Детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина. Ермак поблагодарил Катар за посредничество в возвращении детей.

Депортация украинских детей