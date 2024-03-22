Как будет работать Реестр убытков, нанесенных российской агрессией: объяснение директора

Свидетельства пострадавших от войны людей будут собираться для Международного реестра убытков от правоохранителей, неправительственных и международных организаций. Однако стандарты доказательств будут определяться отдельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Реестра убытков Маркияна Ключковского во время открытия сателлитного офиса в Киеве.

"Это действительно очень важный принцип нашей работы. Если пострадавший человек уже сделал заявление, дал показания по поводу произошедшего события, мы по возможности должны избежать заставлять его сделать это снова. Поэтому если такое заявление было подано в правоохранительные органы. Мы хотим получить это заявление от правоохранительных органов", - сказал он.

Ключковский также отметил, что тот же принцип будет касаться информации, собираемой неправительственными и международными организациями вроде мониторинга эмиссии ООН.

"Здесь следует понимать, что стандарт доказывания будет определяться в каждой категории отдельно. Для разрушения жилья - это одни виды доказательств, это легче, потому что разрушения объективны, их можно увидеть. Доказательство в деликатных категориях, как скажем, сексуальное насилие, мы о нем часто говорим, к сожалению, они сложнее, потому что их меньше, они теряются с ходом времени и, конечно, жертвам о них труднее говорить", - пояснил директор.

Он допустил, что подход к стандартам и требованиям, предъявляемым к доказательствам, будет гибким, оставаясь реалистичным, но в рамках юридического процесса.

На открытии сателлитного офиса Реестра убытков присутствовала генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Она заявила, что Совет Европы сделал для того, чтобы пострадавшие от войны получили компенсации.

"Реестр будет играть значительную роль, и он будет необходим для стран-членов, которые проводят переговоры. И когда очень скоро будут получены первые заявления, нам придется продолжать активную работу. Я не буду указывать конкретную дату, но это произойдет очень быстро. Поэтому уже сейчас нужно проводить работы по композиционной комиссии. Но без этой первой фазы, без ее реализации, без начала работы, мы не сможем продвигаться дальше", - сказала генсек.