Спикера Палаты представителей США хотят отстранить от должности, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание пишет, что это произошло на фоне недовольства по поводу законопроекта о государственном финансировании.

Также CNN пишет, что Палата представителей должна будет рассмотреть этот вопрос в течение двух законодательных дней после ее признания. Сегодня во второй половине дня палата уходит на двухнедельный перерыв.

На вопрос CNN о своей реакции Джонсон не ответил, а просто отмахнулся рукой. Спикер Палаты представителей столкнулся с сопротивлением со стороны правого крыла Республиканской партии из-за того, как он вел борьбу за государственное финансирование.

Марджори Тейлор Грин

Американский ультраправый политик, предпринимательница и сторонница теорий заговора. Член Палаты представителей США от 14-го избирательного округа штата Джорджия. Член Республиканской партии и сторонница Дональда Трампа.

Грин поддерживала опровергнутые теории заговора, такие как "Пиццагейт", утверждение о том, что убийства в школах были операциями под ложным флагом, и теории заговора об 11 сентября.

Что известно о Майке Джонсоне

Майк Джонсон попал в Палату представителей США в 2016 году. Это уже его четвертый срок в Конгрессе.

Джонсон является соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Он защищал Трампа во время слушаний по импичменту, а также поддерживал иск об отмене результатов выборов 2020 года в четырех штатах.

Кроме того, Джонсон занимает откровенно антиукраинскую позицию. В мае прошлого года Джонсон голосовал против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Свою позицию он объяснил тем, что эти деньги лучше потратить на усиление южной границы США и другие внутренние нужды.

"Мы не должны отправлять еще 40 миллиардов долларов за границу, когда наша собственная граница в хаосе, американские матери пытаются найти детскую смесь, цены на бензин рекордно высокие, а американские семьи пытаются свести концы с концами, без достаточного контроля над тем, куда пойдут деньги", - говорил он тогда.

Выборы спикера Палаты представителей США

В начале октября Палата представителей США отправила в отставку тогдашнего спикера Кевина Маккарти. Республиканцев не устроило то, что Маккарти не допустил "шатдауна" в США и пошел на сделку с Белым домом.

После этого началась целая эпопея по назначению нового спикера. Сначала "трамписты" отказались поддержать кандидатуру Стива Скализа из-за его болезни, затем Палата трижды отказалась поддержать кандидатуру "трамписта" Джима Джордана.

В результате республиканцы внутренним голосованием избрали своим кандидатом на пост спикера Тома Эммера, известного антитрамповской позицией. Однако часть его однопартийцев сразу же выступила против него, вынудив сняться с выборов. После этого кандидатом был избран Майк Джонсон.

25 октября прошлого года Палата представителей США избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Спикером нижней палаты американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон.