Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Масова атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом окупантів були об'єкти енергетики, також пошкоджені будинки. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.

Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл ДніпроГЕС

Росіяни вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі, у станцію влучило вісім ворожих ракет. Найбільша в Україні ГЕС вона вийшла з ладу. Відомо, що станція ГЕС-2 у критичному стані.

Крім того, через удар по ГЕС загинув чоловік - водій тролейбуса, який рухався греблею у момент атаки.

Можливий наступ РФ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк не виключає, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. За його словами, Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів.

Також Павлюк наголосив, що ще зарано робити висновки про сповільнення російського наступу на фронті.

В коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко назвав плани РФ створити нове угруповання військ "великою аферою". Детальніше - за посиланням.

Вибух в Одесі

Ввечері в Одесі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попередили про загрозу балістики з окупованого Криму. За даними Сил оборони півдня, росіяни намагалися ракетою "Іскандер-М" атакувати об'єкт інфраструктури в Одеському районі.

Україна

Відключення світла

Через масовану атаку в частині областей України вводили аварійні відключення світла. Обмеження запроваджували у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі України можна дізнатися за посиланням.

Найгірша ситуація була у Харкові. У місті, крім світла, були проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працював.

Також внаслідок атаки знеструмлювалася лінія до Запорізької АЕС, її вже відновили.

А в Одесі через наслідки обстрілу запровадили екстрені відключення світла.

Зеленський провів Ставку щодо енергетики

Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача після масованого обстрілу енергетики України. За його словами, на Ставці було ухвалено декілька закритих рішень.

США закликали Україну припинити атаки на НПЗ

Видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі РБК-Україна наголосив, що інформація про вплив ударів українських дронів по російських НПЗ на світові ціни на нафту не відповідає дійсності.

На публікацію FT також відреагував радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він заперечив подібні заклики з боку Вашингтона.

Реєстр збитків

У Києві сьогодні відкрили сателітний офіс Міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російської агресією. Виконавчий директор Реєстру збитків Маркіян Ключковський розповів, як будуть збиратися свідчення про збитки.

Переговори України та ЄС про вступ

Віце-прем'єр Ольга Стефанішина заявила, що Україна та ЄС мають "джентльменську домовленість" щодо термінів початку переговорів. За її словами, переговори можуть стартувати у червні.

Кабмін пропонує підвищити акцизи

Кабінет міністрів підтримав законопроект, який пропонує підвищити акцизи на алкоголь і бензин з 1 липня цього року.

Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей

Україні вдалося повернути з окупації дев'ятьох дітей. Як розповів керівник ОП Андрій Єрмак, дітей змушували ходити до російських шкіл і нав'язували їм проросійську пропаганду.

Курс валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує дешевшати. На ранок 22 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 39,05 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 42,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,55 гривні, євро по 42,05 гривні.

Світ

У НАТО готові до конфлікту з РФ

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що Альянс готовий до можливого конфлікту з Росією. Він нагадав, що у країнах Балтії та на східному фланзі НАТО посилили оборону.

Санкції ЄС за смерть Навального

Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії через смерть опозиціонера Олексія Навального. До санкційного списку додали ще 33 росіян та двох юридичних осіб.

Угода Франції та Німеччини

Франції та Німеччини досягли угоди, яка дозволить французько-німецькій оборонній компанії KNDS відкрити філію в Україні. Вона має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

З'єднання компаній KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) виробляє бронетехніку, зенітки Gepard, гаубиці Caesar та танки Leclerc.

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував відправку Україні "великої кількості боєприпасів" найближчим часом в рамках чеської ініціативи.

США

У Палаті представників США ініціювали звільнення Майка Джонсона з посади спікера. Відповідне питання було ініційоване ультраправою республіканкою Марджорі Тейлор Грін після того, як Джонсон поставив на голосування бюджет уряду США, щоб запобігти шатдауну.

ЄС

Європейська рада рішуче засудила проведення Росією незаконних псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Результати таких фейкових "голосувань" ніколи не будуть визнані лідерами Євросоюзу.