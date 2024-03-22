Зеленский провел Ставку, принято несколько закрытых решений
Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили последствия ночных обстрелов России, приняты закрытые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Как отметил президент, единственной темой сегодняшней Ставки была энергетика. Все доклады были посвящены ликвидации российского обстрела. В частности президент заслушал отчеты о:
- ходе восстановительных работ;
- подключении домов к свету, воде и теплу;
- обеспечении людей временным жильем и всей необходимой помощью.
Главы правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышов доложили о состоянии энергосистемы Украины, а также шагах по ее укреплению и защите.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук, со своей стороны, рассказали о работе противовоздушной обороны за последние дни.
"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем ежедневно и по этому направлению", - добавил президент.
Массированная атака на Украину
В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:
- 55 "Шахедов";
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.
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