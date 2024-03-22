Оккупанты из Крыма ударили ракетой по Одесскому району, вспыхнул пожар

Российская армия сегодня, 22 марта, ударила ракетой по Одесскому району. В результате этого вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Враг продолжает активную беспилотную разведку с моря и снова применил баллистику по Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг с территории временно оккупированного Крыма ударил, вероятно, "Искандер-М", пытаясь уничтожать инфраструктуру региона.

В Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, российские оккупанты сегодня, 22 марта, ночью нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Эта атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Всего враг применил более 150 дронов и ракет различных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под атакой находилась и Одесская область. Там россияне ударили по энергетическим объектам. После удара 53 тысяч абонентов остались без света.

Вечером ДТЭК сообщил, что Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света.

Более подробно о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.