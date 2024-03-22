Большая афера. Эксперт объяснил, зачем России новая стотысячная группировка войск

Создание новой стотысячной группировки войск для войны в Украине является большой аферой России. На самом деле россияне будут доукомплектовывать мобилизованными уже имеющиеся подразделения, выдавая их за новые.

Россия создает новую группировку

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал в эфире телемарафона, что Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат. Однако, по его словам, планы оккупантов на эту группировку сейчас не до конца ясны.

"Необязательно, что это будет наступление, возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность", - рассказал Павлюк.

Однако он не исключил, что к началу лета россияне могут использовать эти силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений.

Что говорит об этом эксперт

По мнению Мусиенко, россияне создают новую группировку войск для пополнения потерь, понесенных за время наступательной кампании с октября прошлого года и по сей день.

"Эти потери очень велики. Поэтому, чтобы продолжать боевые действия хотя бы на том же уровне, что и сейчас, им нужно провести доукомплектование, или же их наступательная активность пойдет на спад. Поэтому сейчас это нужно воспринимать как своеобразные экстренные меры со стороны России, чтобы растянуть эту наступательную кампанию на лето", - пояснил он.

В то же время эксперт не исключает, что российское командование действительно может в максимально сжатые сроки создать группировку, полагаясь исключительно на человеческий ресурс, а не на вооружение. Однако, как отметил Мусиенко, в любом случае это не будет новой группировкой российских войск.

"Как будет создаваться эта группировка? Я объясню. Они выведут часть своих подразделений на ротацию. Эти подразделения будут доукомплектовываться мобилизованными. А потом их переименуют, якобы они создали новые. То есть это такая большая афера на самом деле. Это часть ИПСО", - сказал он РБК-Украина.

Так или иначе, как добавил Мусиенко, при нынешних обстоятельствах и с учетом потерь, россиянам просто не обойтись без доукомплектования своего войска.

"Конечно это часть ИПСО, но это и не голословные заявления или факты. Важно, что это не совсем новые группировки. Это группировки, которые будут состоять на 30-40% из тех, кто уже воюет. А они будут выдавать это как создание новых группировок", - объяснил эксперт.

Существует ли угроза наступления на севере

Также в информационном поле ходят слухи об угрозе нового российского наступления с севера. Однако в эфире телемарафона сегодня Павлюк заверил, что пока такой угрозы нет.

"Несмотря на то, что никаких наступательных группировок противник на этом направлении не создает, удары наносятся по гражданскому населению, чтобы запугать людей", - объяснял командующий тактику России.

С этой оценкой согласен и Мусиенко. В разговоре с РБК-Украина он подчеркнул, что создание новой российской группировки войск также не связано с усилением обстрелов в Сумской области.

"Это не связано с ситуацией на севере. Там на сегодняшний день увеличение группировки войск России не фиксируется. Там есть обстрелы, но там нет увеличения войск, которое бы свидетельствовало о планах РФ осуществить оттуда какое-то вторжение. Ситуация конечно динамичная. Это не означает, что к лету ситуация не может измениться. Но на данный момент этого не предвидится", - добавил он.