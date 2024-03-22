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Павлюк о якобы замедлении наступления РФ: делать выводы еще рано

Украина, Пятница 22 марта 2024 10:46
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Павлюк о якобы замедлении наступления РФ: делать выводы еще рано Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк (facebook.com)
Автор: Ярослава Борзова

Выводы о замедлении российского наступления делать рано. Противник использует все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить этого, ведь тогда инициатива может перейти в руки украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка в эфире телемарафона.

"Россия не может дать себе возможности потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий позволит нам перехватить инициативу", - отмечает он.

Как отметил командующий Сухопутными войсками, враг делает все возможное используя все имеющиеся ресурсы, чтобы продолжить наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Она (Россия - ред.) не имеет таких успехов, как она имела тогда при Авдеевке. Некоторые имеют тактические действия, которые имеют небольшой успех на том или ином направлении. Точно так же и мы проводим ответные наступательные действия, восстанавливаем позиции, захватываем также их позиции, восстанавливаем свои", - отметил Павлюк

Он отметил, что сейчас идет только позиционная война, а украинские войска не могут получить значительного преимущества.

"К сожалению, противник имеет больший ресурс, но всему свое время", - подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 37 ББМ и 35 артсистем.

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы в Новопавловском направлении.

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